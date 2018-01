SPD-Chef Schulz hat die Befürworter von Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgefordert, sich in der parteiinternen Debatte stärker zu Wort zu melden.

Er ermutige alle, die zufrieden seien, dies laut zu sagen, sagte Schulz vor einem Vorbereitungstreffen von westfälischen Delegierten für den Bundesparteitag am Sonntag. Er verwies auf die positiven Einschätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und von Verdi-Chef Bsirske. Die SPD habe bei den Sondierungen eine große Liste von Erfolgen vorzuweisen. Zugleich betonte Schulz, man nehme die Bedenken sehr ernst. Er sei aber sicher, dass man die Skeptiker überzeugen könne. Kritik an einer Neuauflage der Großen Koalition gibt es vor allem vom linken Partei-Flügel. Morgen trifft Schulz in Düsseldorf mit rheinischen Delegierten zusammen, um auch dort noch einmal um Zustimmung für Koalitionsgespräche mit CDU und CSU zu werben. Bei dem Bundesparteitag am Sonntag in Bonn soll dann über Koalitionsverhandlungen entschieden werden.



Nach dem CDU-Vorstand stimmte heute auch der Vorstand der CSU Gesprächen mit der SPD zu. Der designierte bayerische Ministerpräsident Söder lehnte Nachverhandlungen des Sondierungsergebnisses ab. Dazu gebe es keinen Anlass, sagte Söder am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im fränkischen Kloster Banz.

