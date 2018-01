Die SPD-Bundestagsabgeordnete Mattheis hält es für legitim, neue Mitglieder zu werben, um eine Neuauflage der Großen Koalition zu verhindern.

Allerdings sei dafür nicht jedes Mittel recht, sagte Mattheis im Deutschlandfunk. Die Mitglieder sollten sich langfristig an der inhaltlichen und organisatorischen Erneuerung der SPD beteiligen. Es gehe um die Schärfung des Profils der Partei.



SPD-Generalsekretär Klingbeil kritisierte die Aktion der Jusos. Diese reduziere den Wert der SPD-Mitgliedschaft, sagte er im RBB-Hörfunk. Auch verstehe er so nicht die Parteiarbeit. Als Konsequenz kündigte er eine Stichtagsregelung an. Der Vorstand werde ein Eintrittsdatum festlegen, ab dem man nicht mehr stimmberechtigt sei.



Seit dem SPD-Sonderparteitag, der die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union billigte, verzeichnen die Sozialdemokraten bundesweit mehr als 1.600 Online-Anträge.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.