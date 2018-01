SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die Aktion der Jusos kritisiert, Gegner der Großen Koalition zum Parteieintritt aufzurufen.

Er freue sich zwar über jedes neue Mitglied, sagte er dem RBB-Hörfunk. Man könne aber nicht für zwei Monate teilnehmen, gegen die Große Koalition stimmen und dann anschließend wieder austreten. Klingbeil betonte, eine solche Aktion reduziere den Wert der SPD-Mitgliedschaft. Als Konsequenz kündigte er eine Stichtagsregelung an. Der Vorstand werde ein Eintrittsdatum festlegen, ab dem man nicht mehr stimmberechtigt sei. Ein konkretes Datum stehe aber noch nicht fest.



Seit dem SPD-Sonderparteitag, der die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union billigte, verzeichnen die Sozialdemokraten bundesweit mehr als 1.600 Online-Anträge. Nach den Koalitionsverhandlungen sollen alle SPD-Mitglieder über das Regierungsprogramm abstimmen.



Die SPD-Bundestagsabgeordnete Mattheis zeigte Verständnis für die Werbeaktion der Jusos. Allerdings sei dafür nicht jedes Mittel recht, sagte Mattheis im Deutschlandfunk (Audio). Die neuen Mitglieder sollten sich langfristig an der inhaltlichen und organisatorischen Erneuerung der SPD beteiligen. Es gehe um die Schärfung des Profils der Partei. Mattheis lehnt die Neuauflage einer Großen Koalition ab. Ihrer Ansicht nach hat die SPD in solch einem Bündnis bislang zu viele Abstriche vom Regierungsprogramm gemacht und ist damit zu einer profillosen Partei geworden.



