Thüringens designierter SPD-Landesvorsitzender Tiefensee hat Parteichef Schulz aufgefordert, auf ein Ministeramt zu verzichten.

Im eigenen Interesse solle er dies möglichst schnell klarmachen, sagte Tiefensee der Zeitung "Die Welt". Der frühere Bundesverkehrsminister führte aus, eine andere Haltung sei angesichts von Schulz früheren Festlegungen niemandem zu erklären. Eine 180-Grad-Wende erschüttere die Glaubwürdigkeit. Schulz hatte nach der Bundestagswahl mehrfach gesagt, er werde nicht in ein Kabinett unter Bundeskanzlerin Merkel eintreten.



In Berlin bereiten CDU und CSU heute die Koalitionsverhandlungen mit der SPD vor. Am Vormittag beraten zunächst die 15 Unterhändler der CSU, bevor sie dann mit den CDU-Vertretern zusammenkommen. Dabei dürfte es um den Ablauf der Gespräche und die Aufstellung von Arbeitsgruppen gehen. Gestern Abend hatten sich die drei Parteivorsitzenden zu einer Vorbesprechung getroffen. Über Ergebnisse wurde nichts bekannt.

