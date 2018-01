Im politischen Berlin wird weiter lebhaft über die Ergebnisse der Sondierungen zwischen Union und SPD debattiert. SPD-Fraktionschefin Nahles verteidigt die Beschlüsse gegen Kritiker in der eigenen Partei. Auch Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt über einen "Zwergenaufstand" in der SPD stoßen dort erwartungsgemäß nicht gerade auf Wohlwollen.

Andrea Nahles sagte im Deutschlandfunk zu den Sondierungen, man habe eine Menge SPD-Themen durchsetzen können. Sie äußerte die Vermutung, dass die Gegner einer Großen Koalition das Ergebnis unabhängig vom Inhalt so oder so abgelehnt hätten. Nahles forderte die Kritiker auf, die Alternative zu einer Regierungsbeteiligung zu benennen - nämlich Neuwahlen. SPD-Vize Stegner betonte, die Sondierungsergebnisse seien nur die Basis für die Koalitionsverhandlungen. Es sei mitnichten schon alles verhandelt, sagte er der "Bild"-Zeitung.



In Dortmund treffen heute unter anderem der SPD-Vorsitzende Schulz sowie Nahles auf die nordrhein-westfälische Basis der Partei. Sie wollen die Delegierten von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU überzeugen. Am Wochenende hatte ein Landesparteitag der SPD in Sachsen-Anhalt einer neuen Großen Koalition im Bund mit knapper Mehrheit eine Absage erteilt.



Vertreter der Union äußerten Unverständnis über SPD-Forderungen, das Sondierungsergebnis nachzuverhandeln. Fraktionschef Kauder betonte, an dem Konsens sei nicht mehr zu rütteln. Die Kompromisse seien auch der Union schwergefallen, nicht nur der SPD. Zugleich appellierte er an die Sozialdemokraten: "Die SPD hat doch viel erreicht. Drüber muss sie jetzt auch mal reden. Wenn die Menschen im Augenblick die SPD hören, haben sie den Eindruck: Das war nix."



Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Dreyer verbat sich derweil Bemerkungen von Unionsseite über den SPD-internen Streit zu den Sondierungsergebnissen. Sie bezog sich vor allem auf Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef, die sie als "unsäglich" zurückwies. Dobrindt hatte im Zusammenhang mit Forderungen aus der SPD, das Ergebnis nachzuverhandeln, von einem "Zwergenaufstand" gesprochen. Im ZDF sagte Dreyer, es helfe nicht, dass Dobrindt und andere aus der zweiten Reihe die SPD beschimpften. Das bilde nicht gerade Vertrauen.

