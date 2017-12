Vor den Sondierungen zwischen Union und SPD werden weitere Differenzen zwischen den möglichen Koalitionspartnern offenbar.

SPD-Vize Stegner lehnte die heute bekannt gewordene Forderung der CSU ab, den Wehretat auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, so etwas funktioniere vielleicht auf Parteitagen in Bayern, aber nicht in der Realität. In Deutschland gebe es andere Sorgen als sinnlose Aufrüstung, so Stegner.



Die Forderung steht in einer Beschlussvorlage für die Winterklausur der CSU. Darin spricht sich die Partei außerdem für einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik aus und erteilt einer größeren europäischen Integration eine Absage.

