"Die Reaktionen zeigen, dass wir abgeschrieben waren, aber die SPD darf man nie abschreiben", sagte Stegner. "Wir werden einen Martin Schulz erleben, der uns einen extra Energieschub verpasst. Dann sind wir auf dem Feld - und Wahlkampf können wir." Die große Koalition wolle man nicht fortsetzen und selbst die Regierung anführen.

Die SPD habe gute Themen, mit denen sie bei den Wählern punkten könne. Es gehe um gerechte Politik in der Gesundheitspolitik mit einer paritätischen Bürgerversicherung. Die Menschen müssten von ihrer Arbeit leben können, die Rente müsse gesichert sein und Steuergerechtigkeit herrschen. Zudem wolle sich die SPD als "Brandmauer gegen den Rechtspopulismus" beweisen. Die SPD müsse mit Blick auf diese Kräfte deutlich machen: "Die haben in Parlamenten nix verloren." Die Union tue dies nicht und sei ohnehin zerstritten.

Dass Sigmar Gabriel zugunsten von Martin Schulz zurückgetreten sei, nannte Stegner respektabel. "Er hat das getan, was seine Aufgabe ist, nämlich das zu tun, was das Beste für die SPD ist." Gabriel habe große Verdienste in der SPD.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.