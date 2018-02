Der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs, von Dohnanyi, hat die SPD-Mitglieder aufgerufen, der Neuauflage einer Großen Koalition zuzustimmen.

Der Verzicht auf eine mögliche Regierungsbeteiligung wäre ein Kardinalfehler, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Alle, die dagegen argumentierten, sollten sich an die Weimarer Republik erinnern. Durch die jahrelange Weigerung, in einer Koalition mitzuarbeiten, habe die SPD einen erheblichen Anteil an der Zerstörung der Weimarer Republik gehabt.



Mit Blick auf den Führungsstreit bei den Sozialdemokraten meinte von Dohnanyi, der zurückgetretene Vorsitzende Martin Schulz sei ein historischer Irrtum gewesen. Dieser sei die falsche Person für die Situation gewesen. Schulz habe versucht, die nostalgische Seite der SPD zu bedienen, sagte von Dohnanyi.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.