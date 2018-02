Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles soll die Partei als Vorsitzende aus der Krise führen. Präsidium und Vorstand nominierten sie einstimmig für das Amt. Nahles soll auf einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden gewählt werden. Bis dahin führt Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz als dienstältester Partei-Vize die SPD.

Erste Überlegungen, Nahles bereits zur kommissarischen Chefin zu machen, wurden nach Angaben aus dem Parteivorstand verworfen. Man wolle nicht die Wahl auf dem Parteitag vorwegnehmen und damit möglicherweise den Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag belasten, hieß es. Zuvor hatten einige Landesverbände die Pläne kritisiert.



Nahles selbst kündigte an, in den kommenden Wochen bei den SPD-Mitgliedern für ein Ja zum Koalitionsvertrag mit CDU und CSU zu werben. Eine weitere Aufgabe sei der Erneuerungsprozess in der Partei.



Der bisherige SPD-Chef Schulz hatte zuvor seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Er hoffe, dass damit die Personaldebatten beendet würden, sagte er in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.