Die neue SPD-Vorsitzende Nahles sieht ihre Wahl nicht nur als Auftrag für sie selbst, sondern für alle in der Partei.

Die SPD erschöpfe sich mit ihren Vorhaben nicht darin, was im Koalitionsvertrag als Kompromiss mit der CDU/CSU verabredet worden sei, sagte sie am Abend im ZDF. Mit dem Erneuerungsprozess habe man viele Möglichkeiten, Skeptiker einzubeziehen. Eine weitere Amtszeit schloss Nahles nicht aus. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokraten.



Juso-Chef Kühnert, der Nahles unterstützt hatte, erklärte, die SPD sei gerade dabei, wieder eine Streitkultur zu erlernen. Die stellvertretende Vorsitzende Dreyer äußerte die Erwartung, dass der SPD mit Nahles an der Spitze der Prozess der Erneuerung gelingen werde.



Nahles hatte auf dem Sonderparteitag der Sozialdemokraten in Wiesbaden rund 66 Prozent der Stimmen erhalten. Das ist eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der SPD.



Die Oppositionsparteien im Bundestag bescheinigten der neuen Parteichefin einen schwachen Start.

