Der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, Miersch, hat kurz vor dem Parteitag Änderungen des Wahlprogramms verlangt.

So müsse etwa klar sein, dass die gesetzliche Rentenversicherung auch ohne zusätzliche Absicherungen wie Betriebsrenten im Alter ausreiche, sagte Miersch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Zudem brauche es eine Perspektive, wie das Niveau langfristig wieder steigen könne. Desweiteren müsse sich die SPD auch künftig zur Besteuerung großer Vermögen bekennen. Im Deutschlandfunk sagte der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, von Dohnanyi, er vermisse in einer modernen Wirtschaftswelt eine klare Position seiner Partei. Viele in der SPD hielten Unternehmen immer noch für habgierig, dabei seien diese das Fundament in einer globalisierten Gesellschaft. Wenn man das nicht erkenne, dann gebe es auch keine soziale Gerechtigkeit, betonte von Dohnanyi. Die SPD entscheidet morgen bei dem außerordentlichen Parteitag über das Wahlprogramm.