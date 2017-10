In der Diskussion über eine Neuausrichtung der SPD hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil hinter Parteichef Schulz gestellt.

Die umfassende Problematik der Niederlage bei der Bundestagswahl dürfe nicht einzig und allein an der Person des Vorsitzenden festgemacht werden, sagte

Weil auf einer Parteiveranstaltung in Aurich. Die niedersächsische SPD stehe hinter Schulz und werde dies auch weiterhin tun.



Gestern war ein Grundsatzpapier des stellvertretenden Parteichefs Scholz bekannt geworden, im dem er die Sozialdemokraten auffordert, die eigene Lage schonungslos zu betrachten. Das war auch als Kritik an Schulz gedeutet worden. Dieser will sich noch heute bei einer SPD-Regionalkonferenz in Hamburg äußern.