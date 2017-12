Der Vorfall mit einem Auto an der SPD-Zentrale in Berlin hatte nach Angaben der Ermittler keinen terroristsichen Hintergrund.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, der Täter habe aber aus Frustration und Verbitterung über den Staat gehandelt. Strafrechtlich sei der arbeitslose 58-Jährige im Wesentlichen unbelastet. Der Mann war an Heiligabend offenbar in Selbstmordabsicht mit seinem Auto in das Gebäude der SPD-Parteizentrale gefahren. Zuvor hatte er an der Bundesgeschäftsstelle der CDU eine Tasche mit brennbaren Materialien abgestellt. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.