In Leipzig beginnt zur Stunde eine weitere Regionalkonferenz der SPD zur künftigen programmatischen Ausrichtung.

Am frühen Nachmittag will sich der Parteivorsitzende Schulz vor der Presse äußern. Gestern hatte er nach der ersten Regionalkonferenz zur organisatorischen und inhaltlichen Erneuerung ein positives Fazit gezogen. Das Treffen der Parteispitze mit rund 700 Mitgliedern am Hamburger Flughafen habe gezeigt, dass es in der SPD einen großen Input gebe. Es sei eine Vielzahl von Vorschlägen auf den Tisch gekommen, betonte Schulz.



In der Diskussion um die künftige Positionierung der Partei sprach sich die Juso-Vorsitzende Uekermann für einen linken Kurs aus. Man müsse eindeutig Politik für Arbeitnehmer machen und sich trauen, wieder anzuecken, sagte sie der "Bild am Sonntag". Das Signal müsse sein, dass die Agenda-Politik Geschichte sei.