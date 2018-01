Bundespräsident Steinmeier hat Sternsinger im Schloss Bellevue empfangen.

Die Jungen und Mädchen aus dem Bistum Eichstätt schrieben den Schriftzug «C+M+B» an das große Portal seines Amtssitzes. Die Buchstaben stehen für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus". Bei der jährlichen katholischen Sternsinger-Aktion ziehen Kinder als Heiligen Drei Könige verkleidet von Tür zu Tür und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. Die Kampagne in diesem Jahr richtet sich gegen Kinderarbeit.

