Altkanzler Kohl ist in Speyer beigesetzt worden.

Sein Grab liegt auf dem Domherrenfriedhof. An der vorangegangenen Totenmesse im Dom zu Speyer nahmen gestern Abend zahlreiche hochrangige Politiker aus dem In- und Ausland teil, ebenso wie zuvor am Trauerakt im Europäischen Parlament in Straßburg. Kohl wurde dabei für seine Verdienste um die deutsche Vereinigung und die Einheit Europas gewürdigt.