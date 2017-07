Mehrere hundert Menschen haben heute das Grab des verstorbenen Alt-Kanzlers Kohl in Speyer besucht.

Der Friedhof des Domkapitels wurde am Nachmittag für die Öffentlichkeit freigegeben. Kohl war gestern am späten Abend beigesetzt worden. An der vorangegangenen Totenmesse im Dom zu Speyer hatten zahlreiche hochrangige Politiker aus dem In- und Ausland teilgenommen.