Rund 1.500 Gäste nehmen an der Totenmesse für den verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl teil. Der Ort: der romanische Dom von Speyer, der Kohl sehr viel bedeutete - und wohin er viele Weggefährten mitnahm. Der Speyerer Bischof Wiesemann nannte Kohl einen "wahrhaft großen Staatsmann".

In seiner Predigt sagte Wiesemann, Kohl habe sich nicht nur um Deutschland und Europa verdient gemacht, sondern auch um Versöhnung und Frieden in der Welt. Heute, so Wiesemann, sei die Stunde des Abschiednehmens von einem wahrhaft großen Staatsmann. Von einem Mann, der seine pfälzische Heimat geliebt und doch auch aus einem weiten Horizont heraus gehandel habe. Helmut Kohl habe im entscheidenden Moment der Geschichte das Zeitfenster genutzt, das sich für die Wiedervereinigung geboten habe.

Man nehme aber auch Abschied von einem Menschen mit allem, was das Menschsein in Kraft und in Schwäche bedeute, sagte Bischof Wiesemann. Ausdrücklich dankte er auch der Witwe, Maike Kohl-Richter - dafür, dass sie Helmut Kohl bis zu dessen Tod zur Seite gestanden habe.

Kardinal Reinhard Marx (l-r), Erzbischof Nikola Eterovic, Apostolischer Nuntius, und der Speyerer Bischof Karl-Heinz-Wiesemann nehmen am 01.07.2017 am Pontifikalrequiem für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl im Dom zu Speyer teil. (dpa-Bildfunk / Arne Dedert)

Prominente Gäste

Zu den Gästen bei der Totenmesse zählen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx. Auf der Internetseite des Bistums Speyer sind Details zum Ablauf nachzulesen. Zitat: "Als Requiem wird in der katholischen Kirche eine Eucharistiefeier für einen Verstorbenen bezeichnet. Der Ablauf gleicht dem eines normalen Gottesdienstes, wobei die Gebete, Texte und Lieder dem Anlass entsprechend ausgewählt sind." Kurz vor Beginn der Totenmesse hielten auch Bundesinnenminister de Maizière und Außenminister Gabriel kurz am Sarg von Kohl inne.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (l, CDU) und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) nehmen am Requiem für Helmut Kohl teil. (dpa-Bildfunk / Marijan Murat)

Gleich zu Beginn des Requiems hatte Bischof Wiesemann gesagt, die Totenmesse sei ein Gottesdienst in ökumenischer Verbundenheit - mit allen Menschen, die Anteil nähmen, und die ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollten, insbesondere für das "Geschenk der deutschen Einheit". Ausdrücklich sagte er, dass seine Begrüßung auch die beiden Söhne von Helmut Kohl einschließe - sie nehmen nicht an der Trauerfeier teil. Grund sind die langjährigen Familienstreitigkeiten (dazu unten mehr).

Auch Jean-Claude Juncker nahm Abschied. (dpa-Bildfunk / Arne Dedert)

Die Lieder während des Requiems stammen von Komponisten aus verschiedenen EU-Ländern. Sie wurden nach Angaben des Bistums in Abstimmung mit Kohls Witwe Maike Kohl-Richter ausgesucht. Die Liste enthält neben bekannten Kirchenliedern wie "Wir sind nur Gast auf Erden" und "Mit Freud fahr' ich von dannen" auch gregorianischen Gesang und das Requiem von John Rutter, das der englische Komponist extra zu diesem Anlass neu arrangiert hat. Außerdem werden Stücke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergeij Rachmaninoff, Heinrich Schütz, César Franck und Maurice Duruflé gespielt.

Der frühere US-Präsident Bill Clinton (links), die Witwe Helmut Kohls, Maike Kohl-Richter, und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Dom zu Speyer. (dpa-Bildfunk / Arne Dedert)

Nach einem Verabschiedungsgebet wird der Sarg zum Klang der Totenglocke auf den Vorplatz getragen. Dort schließt sich ein militärisches Zeremoniell an, ein sogenanntes "Großes militärisches Ehrengeleit". Kohls Beisetzung auf dem Domherrenfriedhof findet im engsten Familien- und Freundeskreis gegen 20.30 Uhr statt. Dort begraben zu werden, war der Wunsch des Alt-Kanzlers. Vom angrenzenden Adenauerpark wird ein öffentlicher Zugang zur Grabstätte geschaffen.

Die gesamten Trauerfeierlichkeiten wurden allerdings auch überschattet von den Streitigkeiten in der Familie. So nahmen die beiden Söhne von Helmut Kohl, Walter und Peter Kohl, nicht teil. Weder in Straßburg beim Europäischen Trauerakt, noch später in Speyer, beim Requiem. Walter Kohl hatte sich einen Staatsakt in Deutschland gewünscht, und das am Brandenburger Tor. Und er trat dafür ein, dass Kohl nicht in Speyer beerdigt wird, sondern in Ludwigshafen, neben Hannelore Kohl, der ersten Ehefrau des verstorbenen früheren Kanzlers. Doch dessen Witwe, Maike Kohl-Richter, lehnte beides ab. Sie war gegen einen deutschen Staatsakt und setzte sich für den Europäischen Trauerakt ein.

Noch eine Fußnote: Ein Grußwort kam heute auch von der Raumfahrtbehörde ESA und deren Generaldirektor.

Und auch die Junge Union zeigte Präsenz in Speyer:

In Stille nehmen wir in Speyer Abschied vom Kanzler der Einheit. Vielen Dank für alles, #HelmutKohl. pic.twitter.com/f3sBj4wglw — JU Deutschlands (@Junge_Union) 1. Juli 2017

(jcs/jasi)