Im Speyerer Dom hat am Abend das Pontifikalrequiem für den vor zwei Wochen gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl begonnen.

Die Totenmesse vor rund 1.500 geladenen Gästen leitet der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Die kirchliche Zeremonie sollte rund eineinhalb Stunden dauern. Für den Anschluss ist ein militärisches Ehrengeleit auf dem Domplatz vorgesehen, bevor Kohl im engsten Freundes- und Familienkreis auf dem Friedhof neben der Speyerer Friedenskirche St. Bernhard beigesetzt wird.



Am Nachmittag verabschiedeten sich in Kohls Heimatstadt Ludwigshafen viele Menschen vom Altkanzler, als der Sarg bei einem Trauerzug durch die Straßen gefahren wurde.



Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Vormittag im Europäischen Parlament in Straßburg. Internationale Spitzenpolitiker würdigten Kohl dort in einem europäischen Trauerakt.



Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem überragenden Lebenswerk, das die jetzige Generation bewahren müsse. Merkel berichtete auch von ihren Erfahrungen als Ministerin unter Kohl, dankte ihm für die Chancen, die er ihr gegeben habe, und endete mit den Worten: "Ich verneige mich vor Ihnen in Dankbarkeit und Demut."



Auch EU-Kommissionspräsident Juncker würdigte den Verstorbenen mit sehr persönlichen Worten. Er nannte ihn einen deutschen und europäischen Patrioten. Weitere Redner waren unter anderem Parlamentspräsident Tajani und Frankreichs Präsident Macron.



Russlands Regierungschef Medwedjew nannte Kohl einen Freund des russischen Volkes. Der frühere US-Präsident Clinton sagte: "Helmut Kohl gab uns die Chance, Teil von etwas zu sein, das größer war als wir selbst, das unsere Amtszeit und flüchtige Karriere überdauerte."