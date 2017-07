Im Dom zu Speyer findet zur Stunde die Totenmesse für den verstorbenen früheren Bundeskanzler Kohl statt.

An dem ökumenischen Requiem nehmen zahlreiche hochrangige Politiker aus dem In- und Ausland teil, darunter Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsident Juncker und der ehemalige US-Präsident Clinton. Bischof Wiesemann drückte der Witwe des Altkanzlers sowie dessen Söhnen, die nicht an dem Requiem teilnehmen, sein Mitgefühl aus. Darüber hinaus würdigte er Kohls Verdienste um die Deutsche Einheit. Kohl habe im entscheidenden Moment das mögliche Zeitfenster erkannt. Im Anschluss an die Totenmesse findet ein militärisches Ehrenzeremoniell der Bundeswehr statt, bevor Kohl im engen Kreis von Familie und Freunden auf dem Domherrenfriedhof beigesetzt wird.



Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Vormittag mit einem europäischen Trauerakt im Europäischen Parlament in Straßburg. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem überragenden Lebenswerk, das die jetzige Generation bewahren müsse. EU-Kommissionspräsident Juncker nannte den Verstorbenen einen deutschen und europäischen Patrioten.