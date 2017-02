"Spiegel"-Bericht BND bespitzelte offenbar ausländische Journalisten

Das Logo des Bundesnachrichtendienstes an der Zentrale in Berlin (picture alliance / dpa / Reuters Pool)

Der Bundesnachrichtendienst hat einem Medienbericht zufolge jahrelang ausländische Medien bespitzelt.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" konnte nach eigenen Angaben Unterlagen einsehen, die diese Praxis belegen. Demnach überwachte der BND ab 1999 mindestens 50 Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen von Journalisten und Redaktionen auf der ganzen Welt. Darunter sollen mehrere Anschlüsse der BBC in London und Afghanistan gewesen sein. Dort standen dem Bericht zufolge auch ein Anschluss der "New York Times" sowie Mobil- und Satellitentelefone der Nachrichtenagentur Reuters auf der Liste. Der BND wollte sich laut "Spiegel" nicht zu den Vorwürfen äußern. - Journalisten genießen in Deutschland als sogenannte Berufsgeheimnisträger besonderen Schutz vor Eingriffen des Staates.