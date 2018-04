Im Internet gibt es offenbar einen florierenden Handel mit deutschen Reisedokumenten.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, bieten Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, die Deutschland verlassen haben, ihre Papiere über die sozialen Netzwerke an. Es werde vermutet, dass die Dokumente zum Teil gegen Geld weitergegeben würden. Nach Angaben der Bundespolizei gab es im vergangenen Jahr mehr als 500 Fälle, in denen echte Dokumente zur unerlaubten Einreise nach Deutschland genutzt wurden.



Hauptgrund für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat sind Hürden beim Familiennachzug. Bei irakischen Flüchtlingen spielt auch Frustration über die Lebensumstände und die Verdienstmöglichkeiten in Deutschland eine Rolle.

