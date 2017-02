Spiegel Generalbundesanwalt bittet Länder um Hilfe

Generalbundesanwalt Peter Frank vor der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. (dpa / Uli Deck)

Generalbundesanwalt Frank hat sich nach Informationen des "Spiegel" mit einem Hilferuf an die Justizminister der 16 Bundesländer gewandt und personelle Verstärkung angefordert.

Aufgrund der Vielzahl von Terrorverfahren seien die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft erreicht, zitiert das Nachrichtenmagazin aus einem Brief Franks. Dieser sei in der vergangenen Woche verschickt worden. Darin bitte er die Justizminister eindringlich, Staatsanwälte und Richter zur Unterstützung nach Karlsruhe zu entsenden. Dem "Spiegel"-Bericht zufolge wurde der Brief in Justizkreisen als beispiellos und unfassbar bewertet. Während die Bundesregierung das Bundeskriminalamt und die Geheimdienste massiv aufrüste, müsse der Generalbundesanwalt in den Ländern um Personal betteln.



Das Bundesjustizministerium wollte das Schreiben auf Anfrage nicht kommentieren. Ein Sprecher verwies darauf, dass die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr 17 zusätzliche Stellen bekommen habe. In diesem Jahr seien es noch einmal 10.