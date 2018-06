In der Affäre um angeblich manipulierte Asylverfahren sollen Führungskräfte des Bamf seit Jahren von den Missständen gewusst haben.

Der "Spiegel" berichtet, dass schon 2014 sieben leitende Beamte des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge von den Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle erfahren haben sollen. Das Nachrichtenmagazin beruft sich auf einen internen Ermittler. Demnach ging es um Fälle, in denen Asylanträge von Syrern bevorzugt entschieden wurden.



Neue Kritik am Bamf gibt es im Zusammenhang mit den Organisation von Integrationskursen. Innenminister Seehofer soll deren Kontrolle durch das Bamf im Bundestagsinnenausschuss als "äußerst dürftig" bezeichnet haben. Das berichten "Nürnberger Nachrichten" und "Welt am Sonntag".



Die Sendung "Kontrovers" im Dlf befasst sich am Montag ebenfalls mit dem Thema, hier können Sie auch selbst anrufen und mitdiskutieren.

