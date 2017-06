Spiele-Experte Christian Schiffer stellt in Corso die Neuheiten der E3 vor, allen voran Microsofts neue Spielkonsole "XBox One X", bei der sich neben der Frage "Was kann sie?" auch die Frage stellt: "Was soll sie?"

Das Gespräch können Sie nach der Sendung mindestens sechs Monate lang als Audio-on-demand abrufen.