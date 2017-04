Die Bundesländer dürfen den Betrieb von Spielhallen strengen Regeln unterwerfen.

Auflagen wie etwa ein Mindestabstand zwischen Spielhallen seien keine unzulässige Einschränkung der Berufsfreiheit, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Beschluss. Bestimmungen wie zur maximalen Zahl von Glücksspielgeräten dienten zudem der Abwehr von Suchtgefahren und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Geklagt hatten vier Unternehmen aus Berlin, Bayern und dem Saarland. Sie wehrten sich gegen eine Änderung des Glücksspiel-Staatsvertrags aus dem Jahr 2012. Darin waren die Anforderungen an den Betrieb von Spielhallen verschärft worden.



(AZ.: 1 BvR 1314/12)