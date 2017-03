Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen möglicher Spionage gegen Mitglieder der türkischen Gemeinde eingeleitet.

Die Behörde erklärte in Bern, es gebe konkrete Verdachtsmomente für ein Ausspionieren von Türken in der Schweiz durch einen -Zitat- "politischen Nachrichtendienst". Gegen wen sich die Untersuchung richtet, wurde nicht mitgeteilt.



Schweizer Medien hatten in der vergangenen Woche berichtet, dass im Dezember Teilnehmer einer Veranstaltung der Universität Zürich gefilmt wurden. Dort war ein regierungskritischer türkischer Journalist geehrt worden. Im Januar sollen zudem Teilnehmer eines Seminars zum Thema "Völkermord an den Armeniern" fotografiert worden sein.