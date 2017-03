Der türkische Geheimdienst spioniert in Deutschland - und übergibt, was er dabei herausgefunden zu haben glaubt, dem Bundesnachrichtendienst. Doch der verhält sich ganz anders, als es die türkischen Behörden erwartet haben: Er übergibt die Listen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den zuständigen Behörden der Länder. Aber nicht, um danach dann – wie von der Türkei gewünscht – die mutmaßlichen Gülen-Anhänger als Terrorismusverdächtige zu behandeln, sondern um zu prüfen, inwieweit sie nun ihrer Schutzpflicht nachkommen müssen – und zwar dem Schutz vor der Türkei.

Was für eine blamable Fehleinschätzung der türkischen Behörden, sich selbst mit der eigenen Spionagetätigkeit in Deutschland zu brüsten und zu glauben, dass dies überhaupt anders interpretiert werden könnte. Dass der Bundesnachrichtendienst sowohl den Putschversuch in der Türkei, die Gülen-Bewegung und die politischen Ereignisse anders einschätzt als die türkische Staatsführung und der MIT, das war auch bei der berichteten Übergabe der Liste mit etwa 500 Verdächtigen vor einem guten Monat bereits lange klar.

Schon wenige Wochen nach dem Putschversuch, im August 2016, hatte eine Ländereinschätzung des BND für politische Verstimmung gesorgt. Darin wurde die Türkei als zentrale Aktionsplattform für Islamisten bezeichnet – ein harter Vorwurf. Dass Fethullah Gülen hinter dem Putsch stecke? Starke Zweifel. Der Text ging damals an Parlamentarier, ohne dass er vorher diplomatisch vom Auswärtigen Amt entschärft wurde – ein "Büroversehen", hieß es.

Klar wurde: So wird hinter den Kulissen über die Türkei gedacht. Und in den vergangenen Wochen haben Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz beide Äußerungen getätigt, die erst mit den heutigen Berichten über die türkischen Spionagetätigkeiten so richtig einzuordnen sind. Bruno Kahl, der BND-Präsident, trat im Interview mit dem "Spiegel" vor zwei Wochen offensiv dem Erdogan-Narrativ eines Gülen-koordinierten Putsches entgegen. Hans-Georg Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident, sagte vergangene Woche öffentlich, dass außerhalb der Türkei niemand glaube, dass die Gülen-Bewegung für den versuchten Putsch verantwortlich war.

Wie verblendet muss die türkische Staatsführung gewesen sein, zu glauben, dass sie in Deutschland Spionage betreiben kann? Dass sie dies auch noch selbst dem deutschen Auslandsnachrichtendienst mitteilen und die deutschen Stellen zum Helfer ihrer Interessen machen könne? Eine solche politische Tollheit findet sich selbst im Geheimdienstgeschäft selten. Dieser offensichtliche Mangel an Realitätssinn sollte auch allen erdoganfreundlich gesinnten Türken in Deutschland zu denken geben. Denn nichts davon wird ohne Zustimmung des Staatspräsidenten geschehen sein.