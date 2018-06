Nach Berichten über eine Ausspähung Österreichs durch den Bundesnachrichtendienst hat der Grünen-Politiker von Notz klare Regeln für Abhöraktionen im Ausland gefordert.

Von Notz sagte im Deutschlandfunk, "Spionage unter Freunden" sei ein Grundproblem aller Nachrichtendienste. Er kritisierte, dass es zwischen den Staaten innerhalb der EU keine klaren rechtsstaatlichen Abkommen oder Verfahrensabsprachen dazu gebe. Der Grünen-Abgeordnete fügte hinzu, immerhin habe sich Deutschland mit der Reform des BND-Gesetzes im Jahr 2015 schärfere Kriterien für den Einsatz von Suchbegriffen auferlegt. Dies reiche aber nicht aus.



Österreichische Medien hatten am Wochenende berichtet, dass der BND zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in dem Land überwacht haben soll. Die Regierung in Wien verlangt deshalb Aufklärung von Deutschland (Audio-Link).

