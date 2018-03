Im Fall der beiden griechischen Soldaten, die auf türkischem Staatsgebiet festgenommen wurden, zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab.

Die Regierung in Athen lehnte einen Gefangenenaustausch der beiden gegen acht nach Griechenland geflohene türkische Soldaten ab. Man befinde sich nicht im Krieg mit der Türkei, um einen Gefangenenaustausch durchzuführen, sagte ein Regierungsvertreter in Athen. Entsprechende Spekulationen hätten ihren Ursprung in türkischen Medienberichten und seien "reine Fantasie".



Die zwei griechischen Soldaten waren am Donnerstag auf türkischem Staatsgebiet festgenommen worden und wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft genommen worden. Nach griechischer Darstellung waren sie allerdings irrtümlich auf türkisches Hoheitsgebiet geraten.

