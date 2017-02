Spitzel-Affäre Ditib nimmt Imame in Schutz

Die DITIB Merkez-Moschee, eine Gebetsstätte der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) im Stadtteil Marxloh (dpa / picture alliance / Horst Ossinger)

Der Islamverband Ditib wehrt sich gegen eine Vorverurteilung der türkischen Imame in Deutschland nach den jüngsten Spitzel-Vorwürfen.

Die Imame schützten die Kinder vor Salafismus und Radikalismus, sagte Ditib-Generalsekretär Alboga der Zeitung "Die Welt". Der nordrhein-westfälische Verfassungschutz hatte festgestellt, dass 13 der Geistlichen Informationen über angebliche Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan nach Ankara weitergegeben hatten. Alboga sprach in diesem Zusammenhang von einer "Panne", die Imame seien fälschlicherweise einer Aufforderung aus der Türkei gefolgt, die überhaupt nicht für sie bestimmt gewesen sei.



Unterdessen haben auch die türkischen Generalkonsulate in Nordrhein-westfalen den Vorwurf zurückgewiesen, zu Spitzeleien in Klassenzimmern aufgerufen zu haben.