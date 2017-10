Das Bundesinnenministerium hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Zusammenhang mit den Spitzelvorwürfen gegen Mitarbeiter zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Man verlange einen Bericht zu den Sachverhalten, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. Nach Recherchen von "Spiegel" und "Report Mainz" wurden Asylbewerber aus der Türkei kurz nach Anhörungen beim Bamf oder bei Ausländerbehörden in türkischen Medien als Terroristen diffamiert. Dabei seien auch ihre Aufenthaltsorte in Deutschland genannt worden. Von Seiten des Bamf hieß es in einer ersten Reaktion, es sei kein Fall bekannt, in dem Mitarbeiter Informationen an türkische Stellen weitergegeben hätten. Man habe sich allerdings seit Anfang des Jahres von 15 freiberuflichen Dolmetschern getrennt, vor allem aufgrund von Verletzungen der Neutralitätspflicht.