Wieder einmal stehen türkische Vertretungen in Deutschland unter Spionageverdacht. Es geht diesmal aber nicht um nachgeordnete Organisationen wie den Moscheeverband DITIB von Ankaras Gnaden, sondern um die Generalkonsulate in Nordrhein-Westfalen.

Sie sollen auf internen Versammlungen türkische Eltern, Lehrer und Schüler angestiftet haben, jede Kritik an der Türkei, die in den Klassenräumen ausgesprochen wird, zu melden. Wenn es sein muss, sollen die Schüler ihre Lehrer mit den Handys filmen und die Aufnahmen den Konsulaten schicken. Die türkische Botschaft in Berlin und der türkische Elternverein in Deutschland widersprechen; die Vorwürfe seien haltlos.

Schüler seien "sensibilisiert"

Was stimmt? Was nicht? Das lässt sich nicht so leicht herausfinden. Doch eines ist gewiss: die politische Situation in der Türkei, das despotische Vorgehen des Staatspräsidenten Erdogan gegen jegliche Kritik, die Opposition, die Presse hat Auswirkungen bis in unsere Klassenzimmer hinein. Der Türkische Elternverband in Deutschland gibt zu, dass türkischstämmige Schüler aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Türkei "sensibilisiert seien", wie ein Sprecher es ausdrückt.

Wenn im Unterricht Vergleiche zwischen der Türkei und Nazi-Deutschland gezogen würden, oder über den Armenier-Völkermord einseitig gesprochen werde, würde das die "Psyche der Schüler beanspruchen", heißt es. So sei es einigen Schülern gegangen, die die Vorfälle ihren Eltern und diese dann den türkischen Konsulaten gemeldet hätten.

Wann kritisiert ein Lehrer die Türkei?

Ob das schon Spionage ist oder nicht, sei dahin gestellt. Fakt ist aber, Erdogans Propagandamaschinerie funktioniert. Nach dem Putschversuch in der Türkei im vergangenen Sommer hat das türkische Präsidialamt Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen veröffentlicht, damit Erdogan-Gegner gemeldet werden. Diese Nummern und E-Mail-Adressen haben auch Vereine in Deutschland verbreitet. Es wurden lange Spionagelisten erstellt und den türkischen Behörden gemeldet. Besonders seit dem Putschversuch soll jede Kritik an der Türkei und ihrem Präsidenten im Keim erstickt werden.

Wann aber kritisiert ein Lehrer die Türkei? Wann ist der Unterrichtsstoff nur neutrale Information? Wenn sich Schüler über die Erwähnung des Begriffs Armenier-Genozid beschweren und ihre Eltern die Kinder nicht aufklären können, mag das ihrer mangelnden Bildung geschuldet sein.

Wenn sie aber die Konsulate darüber informieren, geht das über Spionage hinaus. Das sind Methoden, die uns alle in Deutschland wachrütteln müssen. Sie erinnern an ganz dunkle braune Zeiten. Ja, liebe türkische Erdogan-Anhänger, das sind Nazi-Methoden. Und deswegen gilt auch für euch: Wehret den Anfängen.