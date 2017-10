Zwei Wochen nach der Bundestagswahl beraten heute die CDU-Vorsitzende Merkel und CSU-Chef Seehofer über den künftigen Kurs der Union.

An dem Treffen am Mittag in Berlin nehmen auch weitere Spitzenpolitiker beider Parteien teil. Im Mittelpunkt dürften die mögliche Bildung einer Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen sowie die Flüchtlingspolitik stehen.



Die CSU hatte nach starken Stimmenverlusten in Bayern angekündigt, wieder stärker konservative Positionen zu besetzen. In einem Plan für das heutige Treffen fordert sie nach Informationen der 'Bild am Sonntag' eine - Zitat - "bürgerlich-konservative Erneuerung" der Union. In dem Papier heißt es demnach unter anderem, wer nun "weiter so" rufe, habe nicht verstanden und riskiere die Mehrheitsfähigkeit von CDU und CSU. Inhaltlich werden unter anderem erneut eine Obergrenze für Flüchtlinge und eine deutsche Leitkultur verlangt.