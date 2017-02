Spitzentreffen Merkel und Seehofer rücken demonstrativ zusammen

CDU und CSU treffen sich zum "Friedensgipfel" in München. (imago/Christian Ohde)

In München beraten die Spitzen von CDU und CSU über das Programm für den Bundestagswahlkampf.

Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, und CSU-Chef Seehofer demonstrierten vor dem Treffen Geschlossenheit und grenzten sich vom Koalitionspartner SPD ab. Merkel sagte, die Unionsparteien hätten sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Seehofer betonte, generell hätten sich beide Seiten in den vergangenen Wochen in vielen Punkten angenähert. Beispiele nannte er mit Verweis auf noch interne Papiere nicht.



Auf der zweitägigen Klausurtagung geht es darum, die Ergebnisse der in diesem Jahr abgehaltenen Deutschlandkongresse auszuwerten. - Morgen wollen sich dann die Parteichefs der großen Koalition mit den Fachministern auf ein Paket zur inneren Sicherheit und zur Asylpolitik verständigen.