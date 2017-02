Spitzentreffen Tauber fordert Geschlossenheit der Union

CDU-Generalsekretär Peter Tauber spricht beim Bundesparteitag der CDU in Essen. (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Die Spitzen von CDU und CSU treffen sich heute in München, um inhaltliche Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf abzustimmen.

CDU-Generalsekretär Tauber rief beide Parteien nach monatelangem Streit über die Flüchtlingspolitik zur Geschlossenheit auf. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Hauptgegner im Wahlkampf sei die SPD. Es sei nun klar, worum es gehe: Merkel gegen Schulz. Taubers Parteifreund Bosbach bezeichnete die steigenden Umfragewerte des SPD-Spitzenkandidaten in der "Bild am Sonntag" als Weckruf. CDU und CSU bräuchten einen klaren politischen Kurs und müssten aufpassen, dass sie nicht auf der Suche nach neuen Wählern Stammwähler verlören.



SPD-Generalsekretärin Barley warnte die CDU in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland davor, ihrer Schwesterpartei in der Asylpolitik Zugeständnisse zu machen. Dem CSU-Vorsitzenden Seehofer warf sie vor, sich mit reißerischen Forderungen bei AfD-Wählern anzubiedern.