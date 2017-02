Spitzentreffen Tauber fordert Geschlossenheit der Union

CDU-Generalsekretär Peter Tauber spricht beim Bundesparteitag der CDU in Essen. (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Vor dem heutigen Spitzentreffen der Unionsparteien hat CDU-Generalsekretär Tauber zur Geschlossenheit aufgerufen.

Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Hauptgegner im Wahlkampf sei die SPD. Es sei nun klar, worum es gehe: Merkel gegen Schulz. Taubers Parteifreund Bosbach bezeichnete die steigenden Umfragewerte des SPD-Spitzenkandidaten in der "Bild am Sonntag" als Weckruf. CDU und CSU brauchten einen klaren politischen Kurs und müssten aufpassen, dass sie nicht auf der Suche nach neuen Wählern Stammwähler verlören. - CDU und CSU treffen sich heute in München. Nach monatelangem Streit über die Flüchtlingspolitik soll es um inhaltliche Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf gehen.