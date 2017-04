Die meisten Doping-Vergehen weltweit wurden auch 2015 wieder in Russland festgestellt.

Wie aus dem Jahresbericht der Anti-Doping-Agentur WADA hervorgeht, waren es 176. An Platz zwei lagen Italien und Indien mit ebenfalls über 100 registrierten Fällen. Deutschland folgt mit 31 Dopingvergehen auf dem 19. Rang.



Insgesamt wurden 2015 mehr als 220.000 Dopingproben in 85 Sportarten entnommen. Die meisten positiven Proben gab es im Bodybuilding und in der Leichtathletik, gefolgt von Gewichtheben und Radsport.