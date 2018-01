Die Europäische Handball-Föderation hat den zweiten Einspruch Sloweniens gegen die Wertung des EM-Spiels gegen Deutschland abgewiesen.

Das teilte die Kommission des EHF am frühen Nachmittag mit. Damit hat das Ergebnis des Vorrundenspiels endgültig Bestand, da Slowenien keine weitere Einspruchsmöglichkeit besitzt. Die Begegnung ging 25:25 aus.



Am Abend spielt Deutschland in Zagreb gegen Mazedonien.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.