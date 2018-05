Russland hat in einem Schreiben an die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA erstmals das Dopen von Athleten zugegeben.

Man bedaure die Praktiken aufrichtig, heißt es in dem Brief von Sportminister Kolobkow und des Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Russlands, Schukow, der der französischen Sportzeitung "L'Équipe" vorliegt. Den Vorwurf eines "systematischen" Dopings hingegen, der aus dem Bericht des Ermittlers McLaren stammt, weist Moskau indes weiterhin zurück. Die WADA hatte aber die Anerkennung des Berichts zur Bedingung gemacht, um Russlands Rückkehr in den Weltsport einzuleiten.



Weiter heißt es in dem russischen Schreiben, man habe Maßnahmen zur besseren Einhaltung der Anti-Doping-Regeln ergriffen.

