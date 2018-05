Russland hat in einem Schreiben an die Welt-Anti-Doping-Agentur Manipulationen zugegeben.

Man bedaure die Praktiken aufrichtig, heißt es in dem Brief von Sportminister Kolobkow und des Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Russlands, Schukow, der der französischen Sportzeitung "L'Equipe" vorliegt. Sie weisen demnach darauf hin, dass Russland Maßnahmen zur besseren Einhaltung der Anti-Doping-Regeln ergriffen habe.



Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) fordert von der russischen Anti-Doping-Agentur allerdings, dass sie vollumfänglich die Erkenntnisse des Ermittlers Richard McLaren anerkennt - und damit unter dem Strich systematisches Doping. Fast gleichzeitig zum Bericht in der Équipe zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass Sportminister Kolobkow aber mit den Worten, Russland erkenne die Ergebnisse des McLaren-Reports weiterhin nicht an, weil man ihn nicht für valide halte.



Nach Einschätzung des ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt sollte man deshalb bei der Interpretation dieses Briefs aber vorsichtig sein. Darin heiße es nur, man gebe Manipulationen im Anti-Doping-System zu und bedaure dass es dazu gekommen sei. Interessant sei nun, wie die WADA auf diesen kleinen Schritt nach vorne reagiere der aber nicht den ihr selbst gesetzten Kriterien folge.



Die russische Anti-Doping-Agentur wurde im November 2015 von der WADA gesperrt. Würde sie rehabilitiert, könnte auch die Rückkehr Russlands in den Weltsport eingeleitet werden.

