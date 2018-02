Der internationale Sportgerichtshof CAS hat die lebenslangen Sperren gegen russische Wintersportler aufgehoben.

Laut einer Mitteilung des CAS wurden die vom Internationalen Olympischen Komitee verhängten Sperren von 28 Sportlern komplett annulliert. Elf weitere Sportler bleiben für die in einer Woche beginnenden Winterspiele in Pyeongchang ausgeschlossen, ihre lebenslangen Sperren wurden jedoch aufgehoben. Der CAS beruft sich in seinem Urteil auf individuelle Gespräche mit den Athleten.



Das Internationale Olympische Komitee hatte insgesamt 42 russische Athleten lebenslang gesperrt, darunter mehrere Olympiasieger und Medaillengewinner. Grundlage waren die Erkenntnisse zum systematischen staatlichen Doping in Russland. Vor dem CAS waren die Sportler gegen die Sperren in Berufung gegangen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.