Sportmedizin Experten sollen dopingnahe Forschung überwachen

Die Sportmedizin in den Universitätskliniken Freiburg und Ulm stand lange im Zentrum der Dopingdiskussion. An beiden Stellen sollten unabhängige Expertengremien eingesetzt werden, um die Forschungen zukünftig zu überwachen. Doch was ist aus diesen Plänen geworden?

Von Ralf Meutgens