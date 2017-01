Sprache "Volksverräter" ist Unwort des Jahres 2016

"Undifferenziert und diffamierend" (dpa / picture alliance / Jan Woitas)

Das Unwort des Jahres 2016 lautet "Volksverräter".

Das entschied eine Jury aus Sprachwissenschaftlern. Der Begriff sei ein typisches Erbe von Diktaturen, unter anderem der Nationalsozialisten, sagte eine Jury-Sprecherin in Darmstadt. Als Vorwurf gegenüber Politikern sei das Wort in einer Weise undifferenziert und diffamierend, dass ernsthafte Gespräche und damit die für Demokratie notwendigen Diskussionen abgewürgt würden.



Das Unwort des Jahres wird seit 1991 von einer unabhängigen sprachkritischen Initiative gekürt. Die Aktion will den Blick auf Wörter und Formulierungen lenken, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität verstoßen. Unwort des Jahres 2015 war "Gutmensch".