Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling hat an die Medien appelliert, den Begriff "Fake-News" zu umgehen.

Sobald die Medien das Schlagwort nutzten, griffen sie ein Stück weit die Idee von US-Präsident Trump auf und propagierten diese in den Köpfen der Bürger, sagte Wehling im Deutschlandfunk. Dies sei auch der Fall, wenn sie direkt klarstellten, dass die Aussagen von Trump keinen Wahrheitsgehalt hätten. Wehling betonte, beim Zuhörer bliebe immer ein Stück weit hängen, dass es so etwas wie falsche Medien gebe oder zumindest sei die Idee in den Raum gestellt. Journalisten müssten darauf achten, dass sie nicht die Interpretationsmuster einer Partei oder Gruppe stark propagierten, auch wenn sie es überhaupt nicht vorhätten.