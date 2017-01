Sprengstofffund Staatsanwalt prüft rechtsextremen Hintergrund

Haus mit Pyro-Material wird bewacht (Harald Tittel/dpa)

Nach der Sicherstellung von 155 Kilogramm Sprengstoff in der Pfalz vermutet die Staatsanwaltschaft einen rechtsextremen Hintergrund.

Bei einem der zwei verhafteten Männer sei ein selbstgebauter Sprengsatz mit einem Hakenkreuz und SS-Runen gefunden worden. Außerdem habe er von einem Treffen der rechtsextremen Terrorgruppe "Oldschool Society" in einer Hütte in Rheinland-Pfalz berichtet. Die beiden Männer aus dem Ort Lauterecken waren am 29. Dezember festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, einen Bombenanschlag in Kaiserslautern geplant zu haben. Die Festgenommenen weisen dies zurück und behaupten, den Sprengstoff für ein privates Silvesterfeuerwerk besorgt zu haben.