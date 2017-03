Im realen Straßenverkehr wagt man, es sich kaum vorzustellen: Ein Auto, das unterwegs ist mit abgeklebten Lüftungsschlitzen und eingeklappten Seitenspiegeln, würde schnell die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen. Wenn bei der Kontrolle dann auch noch heraus käme, dass die Reifen fast bis zum Platzen aufgeblasen sind, dass die Klimaanlage ausgebaut und die Lichtmaschine abgeklemmt sind, hätten die Ordnungshüter wohl keine Alternative: Sofort stilllegen und aus dem Verkehr ziehen. Doch so abwegig präparierte Fahrzeuge gibt es, allerdings nicht auf der Straße, sondern auf amtlichen Prüfständen und das Ziel ist nicht etwa die Stilllegung, sondern – halten Sie sich fest – die Typgenehmigung für die Zulassung im Verkehr.

Das Ziel des absurden Theaters unter den Augen amtlicher Prüfer: Im Verkaufsprospekt sollen niedrige Verbrauchsangaben stehen, die Kfz-Steuer niedrig gehalten werden. Es geht also um Verbrauchertäuschung mit staatlichem Prüfsiegel. Besonders absurd: Vieles davon ist längst bekannt, die Deutsche Umwelthilfe hat heute nur erneut Messdaten öffentlich gemacht, die zeigen, welch krasse Falschangaben aus solchen Messverfahren resultieren.

Der Rechtsstaat macht sich lächerlich

Wenn die Messungen mit nicht präparierten Autos wiederholt werden, verbrauchen sie auf dem Prüfstand bis zu 22 Prozent mehr. Im realen Straßenverkehr sind die Abweichungen noch größer – bis zu 50 Prozent. Den Schaden teilen sich Autofahrer, der Fiskus, das Klima und der Rechtsstaat: Erstere zahlen im Laufe eines Autolebens tausende von Euro extra für Treibstoff, dem Fiskus entgehen Steuern, das Klima wird durch zusätzlichen CO2-Ausstoß geschädigt und der Rechtsstaat macht sich lächerlich, wenn er so etwas mit sich machen lässt.

Natürlich verdienen Autohersteller Kritik: Sie verspielen mit solchen Tricks die letzten Reste an Glaubwürdigkeit, wenn sie nach dem Skandal um illegale Software zur Fälschung von Abgaswerten bei Feinstaub und Stickoxiden noch welche haben. Nur nebenbei: Warum sollte ein Autofahrer eigentlich glauben, dass ein Hersteller, der beim Benzinverbrauch so dreist trickst, bei der Zuverlässigkeit der Bremsen ehrliche Arbeit leistet?

Doch verantwortlich ist der Staat, unter dessen prüfendem Blick sich das Ganze abspielt. Zumindest zum Teil ist es offenbar legal, die Typgenehmigung für ein Auto mit Fahrzeugen zu erlangen, die auf öffentlichen Straßen so keinen Meter unterwegs sein dürften. Die Europäische Union hat lange gezögert, realistischere Testverfahren einzuführen und die Bundesregierung hat dabei die Rolle der Bremserin gespielt. Rückendeckung für die Autohersteller war ihr offenbar wichtiger als der Schutz der Verbraucher. Jetzt kommen die neuen Testverfahren und sie müssen die Bewährungsprobe noch bestehen. Es gibt viele Gründe daran zu zweifeln, dass die wichtigste Voraussetzung dafür erfüllt ist: Regierung und Behörden, die den Willen haben, Missstände bei der Autozulassung nicht zu vertuschen, sondern abzustellen.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.