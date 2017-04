Russische Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Anschlag von St. Petersburg acht Verdächtige festgenommen.

Das teilte das Staatliche Ermittlungskomitee mit. Sechs Personen seien in St. Petersburg festgenommen worden und zwei in Moskau. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen sei eine Bombe sichergestellt worden. Sie ähnele dem zweiten, nicht explodierten Sprengsatz, der in einer Petersburger U-Bahnstation gefunden worden war, heißt es. Die Ermittler hätten auch Waffen und Munition gefunden, meldete die Agentur Interfax.



Polizei und Geheimdienst gehen Kontakten des 22-jährigen mutmaßlichen Attentäters aus Kirgistan nach, der bei dem Selbstmordanschlag am Montag 13 Menschen mit in den Tod gerissen hat. Er soll seit 2011 in Russland gelebt und die russische Staatsbürgerschaft gehabt haben.



In St. Petersburg und Moskau wurden heute Trauerfeiern für die Opfer abgehalten. Die Veranstaltung am Moskauer Kreml, an der mehrere tausend Menschen teilnahmen, wurde live im Fernsehen übertragen.