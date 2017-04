Der Anschlag auf die Metro in St. Petersburg ist international verurteilt worden. Der UNO-Sicherheitsrat sprach von einem feigen terroristischen Angriff, US-Präsident Trump bot Russland die Unterstützung seiner Regierung an.

Bei der Explosion in einem Waggon der St. Petersburger U-Bahn waren gestern Nachmittag elf Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Der Metrozug war unterwegs zwischen den Stationen Sennaja Ploschtschad und Technologisches Institut, als der Sprengsatz detonierte. Eine weitere Bombe wurde in der Station am Wosstanija-Platz in der Innenstadt entdeckt und entschärft.



Bundeskanzlerin Merkel drückte in einem Kondolenztelegramm ihr Entsetzen aus. US-Präsident Trump sagte Russland in einem Telefonat mit Präsident Putin seine volle Unterstützung zu. Beide Staatschefs hätten darin übereingestimmt, dass der Terrorismus entscheidend und schnell bezwungen werden müsse, teilte das Weiße Haus mit. Der UNO-Sicherheitsrat bezeichnete die Tat als barbariosch und feige und forderte, Angreifer und Hintermänner zur Rechenschaft zu ziehen.



Über den Verdächtigen gibt es unterschiedliche Angaben. Die Agentur Interfax zitiert eine Quelle innerhalb der Sicherheitsbehörden, wonach es sich bei dem Selbstmordattentäter um einen 23-Jährigen mit islamistischen Verbindungen gehandelt haben soll, der die Splitterbombe in einem Rucksack trug. Die Agentur Tass verbreitete die Version, ein Mann sowie eine junge Frau aus Zentralasien könnten in die Tat involviert gewesen sein.