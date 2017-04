Der kirgisische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Attentäter von St. Petersburg identifiziert.

Bei dem Mann handle sich um einen 1995 in Kirgistan geborenen russischen Bürger, teilte der Geheimdienst der ehemaligen Sowjetrepublik in Zentralasien mit. Die Nachrichtenagentur Interfax hatte zuvor von einem verdächtigen 23-Jährigen aus Zentralasien berichtet. Bei dem mutmaßlichen Selbstmordanschlag in St. Petersburg wurden gestern elf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.



Der Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Halbach, schloss im Deutschlandfunk eine Verbindung zur IS-Terrormiliz nicht aus. Auch in Zentralasien habe es eine Hinwendung zum IS gegeben. Russland befinde sich im Kampf gegen die Terrormiliz - auch, wenn sich der Militäreinsatz in Syrien nicht primär gegen den IS richte.